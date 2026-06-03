Antalya’da hava sıcaklıklarının 22 dereceye, nem oranının ise yüzde 84’e ulaşmasıyla birlikte yaz hareketliliği erken başladı. Özellikle sahil bölgelerinde soğuk içeceklere olan talep artarken, Alanya’daki bir işletmenin uyguladığı fiyat politikası dikkat çekti.

İşletmenin kasa bölümüne astığı bilgilendirme notunda, buzsuz tercih edilen içeceklerden 20 TL ek ücret alınacağı belirtildi. Duyuruda, “Buzsuz tercih edildiğinde daha fazla ürün kullanıldığı için 20 TL fiyat farkı uygulanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

İŞLETMENİN GEREKÇESİ: DAHA FAZLA ÜRÜN KULLANIMI

İşletme tarafından paylaşılan açıklamada, standart servislerde bardağın belirli bir bölümünün buzla doldurulduğu, buz tercih edilmediğinde ise aynı bardak hacmini doldurmak için daha fazla içecek kullanıldığı savunuldu.

Yiyecek ve içecek sektöründe bazı işletmelerin benzer gerekçelerle farklı fiyatlandırma uyguladığı bilinse de, bu tür uygulamalar tüketiciler arasında zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı uygulamayı eleştirdi. Bazı kullanıcılar uygulamayı işletmenin ticari tercihi olarak değerlendirirken, bazıları ise müşteri memnuniyetine zarar verebileceğini savundu.

Paylaşımlarda, “Turizm işletmeleri zıvanadan çıktı”, “Yakında bardak için de ücret alınacak” ve “Bu yaklaşım müşteriyi uzaklaştırır” gibi yorumlar öne çıktı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Haberin yayımlandığı saat itibarıyla söz konusu işletmeden uygulamaya ilişkin ek bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada yayılan görüntüler ise kısa sürede binlerce kişiye ulaştı ve tartışma yaratmaya devam etti.