İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeninin bir bavul içinde yol kenarına bırakılmasıyla ilgili yargı süreci devam ediyor. Eski polis memuru Cemil Koç'un sanık olarak yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu.

Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, savcılık makamı sanık hakkında istenen cezaları netleştirdi. Dosyada yer alan iddialar ve deliller ışığında savcı, sanığın en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını talep etti.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Mütalaada sanık Cemil Koç hakkında, kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca sanığın, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından da 4 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Türk Ceza Kanunu kapsamında canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçu, en ağır yaptırım olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyor. Bu ceza türü, hükümlünün infaz yasasındaki indirimlerden en alt düzeyde yararlanmasını ve cezasını sıkı güvenlik rejimleri altında çekmesini öngörüyor.

Mahkeme heyetinin, savcının mütalaasına karşı sanık ve taraf avukatlarının son savunmalarını dinledikten sonra kararını açıklaması bekleniyor. Yargılamanın ilerleyen duruşmalarında çıkacak nihai karar kamuoyu tarafından yakından izleniyor.