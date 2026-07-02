Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelediği gösterisiyle son günlerde çok konuşulan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın temelinde 'dini değerleri aşağılama' iddiası bulunuyor.

GÖSTERİSİ MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Ünlü komedyenin Harbiye'de gerçekleştirdiği 'Ölü Deniz' isimli stand-up performansı, dijital platformlarda sadece yedi gün içinde 8,5 milyon izlenme rakamına ulaşmıştı. Bu yoğun ilginin hemen ardından başlatılan hukuki süreç, kamuoyunun dikkatini çekti.

YURTDIŞINA KAÇTI İDDİALARINA NE YANIT VERMİŞTİ?

Gözaltı gelişmesinden kısa süre önce sosyal medya platformlarında Göktaş'ın yurtdışına kaçtığı yönünde söylentiler dolaşıma girmişti. Hakkındaki bu haberleri kesin bir dille yalanlayan Göktaş, sadece tatile çıktığını belirtmişti. Seyahatinin bir istihbarat haberi gibi sunulmasını eleştiren komedyen, 22 Haziran tarihinde bedelli askerlik ücretini yatırdığını hatırlatarak, 'Uzun yıllar ülkede olacağım' ifadelerini kullanmıştı.