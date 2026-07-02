Nevşehir'de evlilik hazırlığı yaptığı Y.A.'yı (38) ve ailesini kandırarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, nakit para ve cep telefonlarını alıp kayıplara karışan iki kadın şüpheli cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'dan gelerek güven kazanan şahısların kaçış planı, polis ekiplerinin takibiyle son buldu.

Hayat Dolaş (20) ve Sümeyra Çelik Alhazaa (46) isimli şüpheliler, Nevşehir'de tanıştıkları Y.A. ve annesi İ.A.'nın güvenini kısa sürede kazandı. Düğün hazırlıkları bahanesiyle kuyumcuya giden taraflar, yüklü miktarda ziynet eşyası satın aldı. Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, altınların yanı sıra damat ve annesine ait cep telefonları ile bir miktar nakit parayı da alan iki kadın, aniden ortadan kaybolarak Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktı.

KAYSERİ'DE ORTAK OPERASYONLA YAKALANDILAR

Dolandırıldığını fark eden Y.A.'nın şikayeti üzerine Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin bulunduğu aracın Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde olduğu belirlendi. Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda araç durduruldu.

Aramalarda, kuyumcudan alınan 1 milyon TL değerindeki altın, çalınan paralar ve cep telefonları eksiksiz olarak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dolaş ve Alhazaa, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin kuyumcuda altın denediği anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

EVLİLİK DOLANDIRICILIĞINDA HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Son yıllarda farklı illerden gelerek mağdurların güvenini kazanan ve kamuoyunda "sahte gelin" olarak bilinen dolandırıcılık şebekeleri, genellikle resmi nikah öncesi yüklü miktarda ziynet eşyası talebiyle öne çıkıyor. Hukukçular ve güvenlik güçleri, evlilik hazırlığı sürecinde tarafların kimlik bilgilerinin doğruluğundan emin olunması ve resmi işlemler tamamlanmadan yüksek meblağlı harcamalardan kaçınılması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu tür organize suçlarda, failin yanı sıra aracı olan kişilerin de "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında ağır ceza mahkemelerinde yargılandığı belirtiliyor.