İKAMET başvurularına yönelik uygulanan kısıtlamaların etkisi, Alanya’da emlak sektöründe hissedilmeye devam ediyor. Yabancı yerleşiklerin azalması ve yatırım talebindeki düşüş, özellikle gayrimenkul piyasasında hareketliliği yavaşlatırken, sektör temsilcileri durumun ekonomik dengeyi olumsuz etkilediğini ifade ediyor. TTPP-Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı Mehmet Ekinci, ikamet düzenlemelerine ilişkin mevcut uygulamaların emlak piyasasında daralma oluşturduğunu belirterek, sürecin Alanya’nın ekonomik ve sosyal gerçekleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ekinci, "Alanya, yıllardır uluslararası yaşam kültürü, turizm ekonomisi, gayrimenkul yatırımları ve çok kültürlü sosyal yapısıyla yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın dikkat çeken yaşam merkezlerinden biri olmuştur. Son dönemde uygulanan ikamet politikaları ve yabancı yerleşiklere yönelik kısıtlamalar, kentimizin ekonomik dengeleri üzerinde ciddi etkiler oluşturmaya başlamıştır" dedi.

'PİYASADA CİDDİ YAVAŞLAMA YAŞANIYOR'

Alanya’nın uzun yıllardır yabancı yerleşim, turizm ve gayrimenkul yatırımlarıyla öne çıkan bir şehir olduğunu vurgulayan Ekinci, ikamet süreçlerindeki kısıtlamaların emlak sektöründe belirgin bir yavaşlamaya neden olduğunu ifade etti. Ekinci, "Bugün gelinen noktada ikamet konusu, yalnızca belirli bir sektörün değil; esnafın, turizmcinin, hizmet sektörünün, inşaat sektörünün, emlak piyasasının, yatırım çevrelerinin ve yerel ekonominin ortak gündemi haline gelmiştir. Elbette devletimizin güvenlik, kamu düzeni ve göç yönetimi konusundaki hassasiyetlerini anlayışla karşılıyor ve destekliyoruz. Ancak uygulamaların, bölgesel dinamikler ve şehirlerin kendine özgü ekonomik gerçekleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Alanya’da yaşanan süreç, yalnızca ikamet başvurularındaki azalma olarak görülmemelidir. Bu durum; yatırım kararlarını, konut piyasasını, ticari hareketliliği, hizmet sektörünü ve uluslararası ekonomik ilişkileri doğrudan etkileyen çok boyutlu bir meseleye dönüşmüştür" diye konuştu.

‘ÇÖZÜM İÇİN ORTAK AKIL ÇAĞRISI’

Devletin güvenlik ve kamu düzeni hassasiyetlerine destek verdiklerini belirten Ekinci, buna karşın uygulamaların bölgesel ekonomik gerçeklikler dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Sürecin çözümü için yerel yönetimler, meslek odaları ve kamu kurumlarının ortak bir çalışma yürütmesinin önemine dikkat çeken Ekinci, Ankara nezdindeki girişimlerin de yakından takip edildiğini ifade etti. Ekinci, "Bu nedenle; sektör temsilcileri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili kamu kurumlarının ortak akılla bir araya gelmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, konunun Ankara nezdinde gündeme taşınmasını, yapılan temasları ve çözüm arayışlarını kıymetli buluyoruz. Özellikle ALTSO Başkanımız Eray Erdem’in konuyu üst düzey platformlarda sıklıkla gündeme taşımasını ve çözüm odaklı övgüye layık girişimlerini önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz nettir: Türkiye’nin güvenlik ve kamu düzeni hassasiyetlerinden taviz verilmeden, Alanya gibi uluslararası ekonomik yapıya sahip şehirlerin ihtiyaçlarını gözeten, öngörülebilir, dengeli ve sürdürülebilir bir ikamet politikası oluşturulmalıdır. Alanya’nın ekonomik canlılığını, yatırım iklimini ve uluslararası cazibesini korumak; yalnızca yerel ölçekte değil, ülke ekonomisi açısından da stratejik önem taşımaktadır. Sürecin sağduyu, istişare ve ortak akıl çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini temenni ediyor; çözüm odaklı her türlü çalışmanın destekçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi