ALANYA’da canlı müzik denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Ranya Çağlar, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicilerin beğenisini toplamayı sürdürüyor. Başarılı sanatçı, kentin gözde mekanlarından Sır Restoran’da gerçekleştirdiği canlı müzik programlarıyla müzikseverlerle buluşuyor.

Her hafta düzenli olarak sahne alan Çağlar, seslendirdiği Türkçe ve yabancı eserlerle farklı yaş gruplarından dinleyicilere hitap ediyor. Geniş repertuvarı sayesinde gece boyunca müziğin temposunu dengeli şekilde sürdüren sanatçı, zaman zaman duygusal eserlerle dinleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkarırken, hareketli parçalarla da eğlenceyi zirveye taşıyor.

GENİŞ REPERTUVARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ranya Çağlar’ın sahne performanslarının en dikkat çeken yönlerinden biri, farklı müzik türlerini başarıyla yorumlaması oluyor. Türk sanat müziğinden pop müziğe, arabeskten güncel hit şarkılara kadar uzanan repertuvarıyla dinleyicilere zengin bir müzik deneyimi sunan sanatçı, sahnedeki hakimiyetiyle de beğeni topluyor.

Konukların istek parçalarına da yer veren Çağlar, seyircilerle kurduğu güçlü iletişim sayesinde her programı daha samimi ve interaktif hale getiriyor. Bu yaklaşım, sanatçının Alanya’daki müzikseverler tarafından yakından takip edilmesinde önemli rol oynuyor.

SIR RESTORAN’DA MÜZİK VE LEZZET BİR ARADA

Alanya’nın sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan Sır Restoran, canlı müzik programlarıyla misafirlerine farklı bir atmosfer sunuyor. Şık dekorasyonu ve konforlu ortamıyla dikkat çeken mekân, akşam saatlerinden itibaren müzik ve lezzeti bir arada yaşamak isteyen konukları ağırlıyor.

Ranya Çağlar’ın sahne aldığı gecelerde restoranın doluluk oranının arttığı gözlenirken, yerli ve yabancı turistler de canlı müzik keyfine ortak oluyor. Özellikle yaz sezonunda artan turist hareketliliğiyle birlikte programlara ilginin daha da yükseldiği belirtiliyor.

MİSAFİRLER ŞARKILARA EŞLİK EDİYOR

Canlı müzik gecelerinde dinleyiciler sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Sahne ile seyirci arasındaki güçlü etkileşim, gecenin enerjisini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Program boyunca birçok konuk cep telefonlarıyla performansları kaydederken, sosyal medya paylaşımlarında da Ranya Çağlar’ın sahnesi sıkça yer buluyor. Müziğin birleştirici gücüyle oluşan sıcak atmosfer, misafirlerin geceyi keyifli anılarla tamamlamasını sağlıyor.

ALANYA EĞLENCE HAYATININ SEVİLEN İSMİ

Yıllardır Alanya’da sahne çalışmalarını sürdüren Ranya Çağlar, hem sesi hem de sahnedeki doğal tavırlarıyla kentin sevilen sanatçıları arasında gösteriliyor. Canlı performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, müzik kariyerini istikrarlı şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Sır Restoran’da sahne aldığı gecelerde dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Çağlar, Alanya’nın canlı müzik kültürüne katkı sunan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Müzikseverler ise başarılı sanatçının performanslarını ilgiyle takip etmeyi sürdürüyor.(Mehmet Tunç)