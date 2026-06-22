Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası yerini kavurucu sıcaklara bırakıyor. Meteorolojik verilere göre, Avrupa kıtasını etkisi altına alan ve 'Ejderha Sıcakları' olarak bilinen yeni hava dalgası, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıkları kademeli olarak artıracak.

Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevcut değerlerin 1 ila 2 derece üzerine çıkması öngörülüyor. Meteoroloji uzmanlarının aktardığına göre, yağışsız geçecek bu sürecin en az bir hafta boyunca ülke genelinde hakim olması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE TERMOMETRELER YÜKSELİYOR

Sıcak hava dalgası üç büyük ilde de etkisini net şekilde hissettirecek. Yapılan tahminlere göre İstanbul'da yağışsız bir periyot başlarken, hava sıcaklığı 30 ile 31 derece bandında seyredecek. Başkent Ankara'da hafta sonuna doğru termometrelerin 31 dereceye ulaşması, İzmir'de ise cuma günü sıcaklığın 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Bölgesel tahminlere bakıldığında Edirne ve Çanakkale'de sıcaklıklar 36 dereceyi, Aydın'da ise 38 dereceyi bulacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın 40 derece ile haftanın en sıcak illeri olacağı bildirildi. Sadece Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda salı ve çarşamba günleri yerel sağanak geçişleri öngörülüyor.

AKDENİZ BÖLGESİNDE BEKLENEN ETKİ NEDİR?

Meteorolojik verilere göre Akdeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 30 ile 33 derece aralığında seyredecek. Bölgenin karakteristik yüksek nem oranı da hesaba katıldığında, sahil şeridinde hissedilen sıcaklığın termometre değerlerinin üzerine çıkması muhtemel görünüyor. Turizm sezonunun hareketli olduğu bu dönemde, bölge halkının ve tatilcilerin bu artışı yakından takip etmesi önem taşıyor.

Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği öğle saatlerinde zorunlu kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin olası sıcak çarpmalarına karşı gün boyu bol sıvı tüketmesi tavsiye ediliyor.