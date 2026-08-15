Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. VAR koltuğunda Fedayi San, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

Kasımpaşa da maç günü paylaşımında, "Yeni sezon. İlk maç. Sezonu evimizde açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca beIN Connect ve TOD üzerinden dijital olarak takip edilebilecek.

KASIMPAŞA VE TRABZONSPOR'UN İLK 11'LERİ

Kasımpaşa mücadeleye Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Baldursson, Kerem, Rafferty, Hajradinovic, Ben Ouanes ve Benedyczak ilk 11'iyle başlayacak.

Trabzonspor'un ilk 11'inde ise Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Bouchouari, Ozan, Malinovskyi, Saviolo, Aral ve Onuachu yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABETTE TRABZONSPOR ÖNDE

Kasımpaşa ile Trabzonspor, bugünkü karşılaşmayla birlikte 40'ıncı kez rakip olacak. İki takımın Süper Lig'de daha önce oynadığı 34 karşılaşmada bordo-mavililer 16 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa 8 maç kazandı, 10 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Trabzonspor, geçen sezon Kasımpaşa karşısında oynadığı iki lig maçını da kazandı. Bordo-mavililer Ağustos 2025'te İstanbul'daki karşılaşmadan 1-0, Ocak 2026'da Trabzon'da oynanan mücadeleden ise 2-1 galip ayrıldı.

Yeni sezonun ilk puanlarını almak isteyen iki ekip için İstanbul'daki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.