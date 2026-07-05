Soruşturma kapsamında hazırlanan ön rapora göre, yapılan ilk incelemelerde Ece İrtem'in vücudunda dış müdahaleye işaret edecek herhangi bir darp izi ya da ölümüne neden olabilecek travmatik bir bulgu tespit edilmedi. Ayrıca ilk değerlendirmelerde zehirlenmeye ilişkin bir bulguya da rastlanmadığı kaydedildi.

Kesin Ölüm Nedeni Nihai Raporla Belli Olacak

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön raporda, ilk bulgular doğrultusunda ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin laboratuvar analizleri ve ayrıntılı incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai otopsi raporuyla netlik kazanacağı belirtildi.

Maymun Saldırısı İddiası da İnceleniyor

Soruşturma dosyasına sunulan avukat Uğur Gökkoyun'un dilekçesinde ise Ece İrtem'in kısa süre önce yaptığı Tayland seyahati sırasında maymun saldırısına uğramış olabileceği iddiasına yer verildi. Bu iddia üzerine soruşturma kapsamında farklı ihtimaller de değerlendirilmeye başlandı.

Sepsis İddiası Araştırılıyor

Yetkililer, kamuoyunda gündeme gelen kan zehirlenmesi (sepsis) ihtimali ile oyuncunun kollarında bulunduğu belirtilen yara izlerine ilişkin incelemelerin de sürdüğünü bildirdi. Adli Tıp uzmanlarının laboratuvar sonuçları, patolojik incelemeler ve diğer tıbbi bulguları birlikte değerlendirerek kesin ölüm nedenini belirleyeceği ifade edildi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, Ece İrtem'in ölümüne ilişkin tüm soru işaretlerinin nihai Adli Tıp raporunun ardından netlik kazanması bekleniyor.