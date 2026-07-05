Ereğli'de gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, zaman zaman hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından deniz üzerinde oluşan hortum, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Kıyıdan belirgin şekilde görülebilen hortum, kısa sürede gökyüzü ile deniz arasında dev bir su sütunu oluşturdu.

Vatandaşlar Cep Telefonlarına Sarıldı

Doğa olayını gören vatandaşlar, yaşanan anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde hortumun deniz üzerinde ilerlediği ve çevrede bulunanların şaşkın bakışlarla olayı izlediği görüldü.

Kıyıya ulaşmadan deniz açıklarında etkisini sürdüren hortum, herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadı.

Kısa Süre Sonra Kayboldu

Yaklaşık birkaç dakika boyunca etkili olan hortum, daha sonra gücünü kaybederek gözden kayboldu. Olayın ardından bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Uzmanlardan Dikkat Uyarısı

Meteorolojik şartların uygun olduğu dönemlerde özellikle sağanak yağış ve ani hava değişimlerinin ardından deniz üzerinde hortum oluşabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür doğa olaylarının kıyıya yaklaşması halinde vatandaşların sahil kesimlerinden uzak durmaları gerektiğini belirtiyor.

Karadeniz'de zaman zaman görülen deniz hortumları çoğu zaman kısa süreli etkili olsa da, özellikle denizde bulunan tekneler ve balıkçılar açısından risk oluşturabiliyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarında yapılan meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.