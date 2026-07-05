Her hafta binlerce kişinin büyük umutlarla kupon doldurduğu Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango'nun resmi platformlarında yayımlanırken, vatandaşlar da kuponlarını kontrol etmeye başladı.

Kazandıran Numaralar Belli Oldu

4 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çıkan şanslı numaralar şöyle sıralandı:

20 - 38 - 61 - 84 - 85 - 86

Joker Numara: 36

SüperStar Numara: 39

Büyük İkramiye 412 Milyon TL'yi Aştı

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye tutarı 412.329.200 TL olarak açıklandı. Çekilişin ardından gözler, büyük ikramiyenin devredip devretmediğine ya da talihli kişi ya da kişilere çıkıp çıkmadığına çevrildi.

Kuponlar Kontrol Ediliyor

Çekiliş sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte şans oyunu tutkunları kuponlarını kontrol etmeye başladı. Büyük ikramiyenin yanı sıra diğer ikramiye kategorilerine ilişkin dağılım ve kazanan kupon bilgileri, Milli Piyango tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından kesinlik kazanacak.

Yetkililer, vatandaşların sonuçları yalnızca Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve yetkili dijital platformları üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.