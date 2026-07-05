Kaza, saat 17.00 sıralarında Cide ilçesine bağlı Mencekli köyündeki kum ocağında meydana geldi. İddiaya göre, kum ocağında görev yapan Yasin Çelik, yük indirme işleminin ardından forkliftle geri manevra yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Forklift Şarampole Devrildi

Kontrolden çıkan forklift, yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak devrildi. Devrilen aracın altında kalan Çelik'i gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, ağır tonajlı forkliftin altında kalan Yasin Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailesi Acı Haberiyle Yıkıldı

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Yasin Çelik'in yaşamını yitirdiği haberi, yakınları ve çalışma arkadaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Forkliftte teknik bir arıza bulunup bulunmadığı ve kazanın meydana geliş şekli yürütülen soruşturma kapsamında araştırılıyor.

İş güvenliği tedbirlerinin de inceleneceği olayla ilgili soruşturma sürerken, yaşanan acı kaza iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini bir kez daha gündeme getirdi.