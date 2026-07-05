Son bir yıldır gerçekleştirdiği dalışları ve deniz dibinden çıkardığı atıkları "Su Altında Hayat Var" isimli sosyal medya hesabından paylaşan Fırat, farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yaz Aylarında Çöp Miktarı Katlanıyor

Kış aylarında deniz dibinden daha çok olta takımları ve balıkçılık malzemeleri çıkardığını söyleyen Fırat, yaz mevsimiyle birlikte deniz altındaki atıkların içeriğinin tamamen değiştiğini ifade etti.

Her dalışında yanında taşıdığı fileyi çöplerle doldurduğunu belirten Fırat, yaz aylarında deniz gözlüğü, mayo, yüzme bonesi ve çeşitli plaj ekipmanlarının sıkça karşısına çıktığını söyledi.

Telefon ve Marka Gözlükler Bile Çıkıyor

Antalya falezleri ve Konyaaltı Sahili açıklarında yaptığı dalışlarda ilginç eşyalarla karşılaştığını anlatan Fırat, son dönemde cep telefonlarının ve güneş gözlüklerinin sayısında büyük artış yaşandığını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı tek bir dalışta yaklaşık 20 güneş gözlüğü çıkardığını belirten Fırat, bunların önemli bölümünün pahalı markalara ait olduğunu söyledi. Ayrıca kano sezonunun başlamasıyla birlikte kano kürekleri ve çeşitli deniz sporları ekipmanlarının da sıkça deniz dibine düştüğünü ifade etti.

"Pet Şişeleri Taşla Doldurup Denize Atıyorlar"

En dikkat çekici sorunun ise gençler arasında yayılan tehlikeli bir alışkanlık olduğunu belirten Hüseyin Fırat, bazı kişilerin pet şişelerin içine sahilden topladıkları taşları doldurarak denize attığını söyledi.

Gençlerin bunu kendi aralarında eğlenceye dönüştürdüğünü ifade eden Fırat, "Pet şişeyi kim çıkaracak diye yarışıyorlar. Ancak şişelerin içi taşla dolu olduğu için hem dipte kalıyor hem de çıkarması oldukça zor oluyor. Bir dalışımı sadece bu şişeleri toplamaya ayırdım. Şişeleri boşaltmak zaman alıyor, taşımak ise oldukça güç oluyor. Bu davranıştan mutlaka vazgeçilmeli." dedi.

Cam Şişeler de Deniz Dibine Atılıyor

Fırat, özellikle sahilde alkol tüketen bazı kişilerin cam şişeleri denize atmasının da ciddi bir çevre sorunu oluşturduğunu belirtti. Cam atıkların hem deniz canlıları hem de dalış yapan kişiler açısından büyük risk taşıdığına dikkat çeken Fırat, denizlerin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Denizlerin gelecek nesillere temiz şekilde bırakılması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Fırat, vatandaşlara çevreye karşı daha duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, "Deniz sadece bugün bizim değil, yarının da yaşam alanı. Attığımız her çöp, deniz yaşamını tehdit ediyor. Küçük bir duyarlılık, büyük bir fark oluşturabilir." ifadelerini kullandı.