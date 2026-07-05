Moskova'da bir kütüphanede görev yaptığı öğrenilen kadın, 2024 yılında popüler bir mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisine ulaşan ve "Ben Kerem Bürsin" diyerek tanışan kişiyle iletişim kurmaya başladı.

Aylarca Güven Kazandı

İddiaya göre, kendisini ünlü oyuncu olarak tanıtan dolandırıcı, uzun süre kadınla düzenli olarak mesajlaştı. Gönderdiği sahte fotoğraf ve videolarla güven kazanan şüpheli, zamanla romantik bir ilişki izlenimi oluşturarak mağdurun güvenini tamamen kazandı.

Daha sonra İstanbul'dan Moskova'ya içinde değerli eşyalarının bulunduğu bir konteyner göndereceğini söyleyen dolandırıcı, gümrük işlemleri, nakliye masrafları ve çeşitli resmi ödemeler için acil paraya ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

1,8 Milyon TL Gönderdi

Sözde ünlü oyuncuya yardım ettiğini düşünen kadın, farklı zamanlarda dolandırıcının hesabına toplam yaklaşık 2 milyon ruble transfer etti. Şüpheli, konteyner ulaştığında içindeki değerli eşyaların bir kısmını kendisine vereceğini söyleyerek kadını ikna etmeyi sürdürdü.

Ancak para transferlerinin tamamlanmasının ardından sözde "Kerem Bürsin" bir anda tüm iletişimi kesti. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan kadın durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Gerçek Kimliği Soruşturmada Ortaya Çıktı

Başlatılan soruşturma sonucunda, Kerem Bürsin kimliğine bürünen kişinin aslında Nijerya uyruklu bir internet dolandırıcısı olduğu belirlendi. Dijital izleri takip eden güvenlik güçleri, şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti.

Hapis ve Tazminat Cezası

Rusya'da görülen davada mahkeme, sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mağdur kadının uğradığı zararın karşılanması amacıyla 3 milyon 36 bin ruble tazminat ödemesine hükmetti.

Yaşanan olay, internet üzerinden kurulan sahte ilişkiler ve ünlü isimlerin kimliklerinin kullanıldığı dolandırıcılık yöntemlerine karşı bir kez daha dikkat çekti. Uzmanlar, özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında tanınmış kişilerin adını kullanarak para talep eden hesaplara karşı vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.