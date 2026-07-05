Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevindeki birinci yılını doldurması nedeniyle bir açıklama yaptı.

Geçmişinden bahseden Böcek, Antalya'nın Uncalı köyünde bir Yörük ve çiftçi çocuğu olarak hayata başladığını, 13 yaşında babasını kaybettiğini ve varlık içinde yokluk çekerek devlet okullarında okuduğunu belirtti. Örf, adet ve geleneklerine bağlı, Cumhuriyet'in temel değerlerine ve Atatürk devrimlerine inanarak büyüdüğünü vurgulayan Böcek, 25 yıllık siyasi başarı hikayesini ve halkın kendisine yüklediği sorumlulukları hatırlattı.

BAŞARI HİKAYESİ VE HİZMET DÖNEMİ

32 yaşında ANAP Merkez İlçe Başkanı seçildiğini, ardından 20 yıl boyunca dört dönem üst üste Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptığını belirten Böcek, bu başarıların 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine referans olduğunu ifade etti. Görev süresi boyunca yaşanan sel, yangın, deprem ve pandemi gibi felaketlere değinen Böcek, en ağır Covid sürecinde yaşam mücadelesi verdiğini, ancak bahanelere sığınmadan, siyaset yapmadan kamu yararına olan projeleri tamamlayıp borçları ödediklerini aktardı. Seçim sürecinde verdiği sözü tutarak üst üste ikinci kez seçildiğini ve tüm halkın desteğiyle altın harflerle tarih yazdıklarını kaydetti.

İHANETİN BAHANESİ OLMAZ BEDELİ OLUR

Mektubunda özellikle cezaevinde geçirdiği bir yılı değerlendiren ve maruz kaldığı vefasızlıklara dikkat çeken Muhittin Böcek, ihanet iddiasını ve bunun bir bedeli olacağını öne çıkararak şu satırlara yer verdi: "5 Temmuz’da tutuklandım, bugün de 5 Temmuz. 365 gün 1. Yılda dost sandıklarımı, vefasız menfaatçileri, can dostlarımı, bugünleri asla unutmayacağız. İhanetin bahanesi olmaz bedeli olur. Hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar acılı ve üzgün hissetmedim. Yeri geldi sustum, yeri geldi haykırdım, yeri geldi isyan ettim. İyi günde kötü günde hep yanınızda oldum. 6 dönemdir kimseyi ötekileştirmedim, yılmadan, yorulmadan, şantaja kumpasa izin vermedim. Oy verenin de vermeyenin de “Herkesin Başkanı” oldum."

Hukuka olan bağlılığını ve inancını koruduğunu belirten Muhittin Böcek, her zamanki gibi devlete, adalete olan inancıyla, üslubu ve duruşuyla adaletin tecelli edeceğine inandığını belirtiği mektubunu, "Sevgi ve hasretle" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi