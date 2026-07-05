Antalya'da yaşayan 47 yaşındaki Songül Uzunoğlu'nun estetik amacıyla yaptırdığı dolgu işlemi sonrası yaşadığını öne sürdüğü sağlık sorunları yargıya taşındı. Yaklaşık yedi yıldır hem tedavi gören hem de hukuki mücadele veren Uzunoğlu, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istiyor.

Göz altı dolgusu için başvurdu

Üç çocuk annesi ve aşçı olarak çalışan Songül Uzunoğlu, 2019 yılında arkadaş tavsiyesiyle özel bir güzellik merkezine başvurduğunu anlattı. Amacının yalnızca göz altı ışık dolgusu yaptırmak olduğunu belirten Uzunoğlu, süreç içerisinde yüzüne farklı estetik işlemler de uygulandığını ifade etti.

İlk uygulamalardan istediği sonucu alamadığını söyleyen Uzunoğlu, görünümünü düzeltmek amacıyla işlemlerin birkaç kez tekrarlandığını, son aşamada ise dudağına dolgu uygulandığını dile getirdi.

"Dudağımı besleyen damar tıkandı"

Uzunoğlu, son işlemden sonra şiddetli ağrı yaşadığını ve dudağında morarma meydana geldiğini belirterek, yapılan incelemelerde dudağını besleyen ana damarın tıkandığını ve bu nedenle doku kaybı oluştuğunu öğrendiğini öne sürdü.

Yaşadığı komplikasyonun ardından birçok ameliyat geçirmek zorunda kaldığını söyleyen Uzunoğlu, dudağının yanak içinden alınan dokularla yeniden oluşturulmaya çalışıldığını, ancak tedavisinin halen devam ettiğini ifade etti.

Ceza davasında beraat kararı

Olayla ilgili Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık doktorlar, "taksirle yaralama" suçlamasıyla yargılandı.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporunda hiperbarik oksijen tedavisinin geç başlanmasının komplikasyon yönetimi açısından uygun olmadığının belirtildiğini, ancak zamanında müdahale edilse dahi dudakta nekroz gelişebileceğinin ifade edildiğini dikkate alarak sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Tüketici Mahkemesi tazminata hükmetti

Antalya 1. Tüketici Mahkemesi'nde görülen maddi ve manevi tazminat davasında ise farklı bir karar çıktı.

Mahkeme, dosyadaki bilirkişi raporları doğrultusunda uygulamaların tıp biliminin genel kabul gören kurallarına uygun olmadığı kanaatine vararak Songül Uzunoğlu lehine karar verdi.

Karar kapsamında;

244 bin 331 TL maddi tazminat

750 bin TL manevi tazminat

olmak üzere faiz hariç toplam 994 bin 331 TL tazminata hükmedildi.

Hukuk mücadelesi sürüyor

Uzunoğlu, tazminat kararının 2025 yılında verilmesine rağmen ödemenin yapılmadığını ve dosyanın istinaf sürecinde yeniden ilk derece mahkemesine gönderildiğini söyledi.

Yaklaşık yedi yıldır hem sağlık sorunları hem de hukuki süreçle mücadele ettiğini belirten Uzunoğlu, yaşadığı olay nedeniyle yemek yemekte zorlandığını, estetik ve psikolojik açıdan büyük sıkıntılar yaşadığını ifade ederek adaletin bir an önce yerini bulmasını istedi.