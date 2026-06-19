35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ani ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, avukatı Uğur Gökkoyun tarafından savcılığa sunulan yeni dilekçe dosyaya farklı bir ihtimali taşıdı. Dilekçede, İrtem'in Tayland gezisi sırasında bir maymun tarafından ısırıldığı yönündeki aile beyanlarının değerlendirilmesi talep edildi.

Ece İrtem, 15 Haziran'da İstanbul'daki evinde yaşamını yitirmişti. İlk açıklamalarda ölüm nedenine ilişkin kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, kesin sonucun otopsi raporuyla netleşeceği belirtilmişti.

TAYLAND GEZİSİ DETAYI DOSYAYA GİRDİ

Avukat Uğur Gökkoyun'un savcılığa sunduğu dilekçeye göre, İrtem'in sol kolunda tespit edilen yara izleri üzerine aile üyeleriyle görüşüldü. Aile bireyleri, oyuncunun Tayland seyahati sırasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etti.

Gökkoyun, bu konuda görüştüğü uzmanların maymun ısırıklarının bazı enfeksiyonlara ve ağır sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardığını belirterek, otopsi incelemesinde bu ihtimalin de değerlendirilmesini istedi.

KESİN NEDEN OTOPSİ RAPORUYLA BELİRLENECEK

Soruşturma makamları şu ana kadar İrtem'in ölüm nedenine ilişkin resmi bir sonuç açıklamadı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı otopsi ve toksikoloji raporlarının ardından ölüm nedeninin netleşmesi bekleniyor.

Kamuoyunda sosyal medyada gündeme gelen "virüs kaptı" ve "maymun ısırığı nedeniyle öldü" yönündeki iddialar ise şu aşamada doğrulanmış değil. Savcılığa yapılan başvuru, yalnızca bu ihtimalin de bilimsel olarak araştırılması talebini içeriyor.

ECE İRTEM KİMDİR?

1991 doğumlu oyuncu Ece İrtem, son dönemde Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Genç yaşta gelen vefat haberi, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.