ADALET Akademisi Öğretim Görevlisi Eray Temizkan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye Beypazarı Hâkimi Aslı Bozkurt, Nallıhan Hâkimi Furkan Akbulut ve Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı Alanyalı Nuri Özkan konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide hâkimlik ve savcılık mesleğinin sorumlulukları, karşılaşılan zorluklar ve meslek hayatında edinilen tecrübeler ele alındı. Alanyalı Cumhuriyet Savcısı Nuri Özkan, adaylara mesleğin gerektirdiği etik değerler, tarafsızlık ilkesi ve hukuk devleti anlayışının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adayların yoğun ilgi gösterdiği programda Özkan, görev süresi boyunca edindiği deneyimleri paylaşırken, genç hukukçuların sorularını da yanıtladı. (Ramazan ÖZDEMİR)
Alanyalı Cumhuriyet Savcısı Özkan’dan adaylara önemli tavsiyeler
Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Alanyalı Nuri Özkan, Adalet Akademisi tarafından düzenlenen ‘Akademi Söyleşileri’ kapsamında hâkim ve savcı adaylarıyla bir araya geldi. Özkan, mesleki tecrübelerini paylaşarak adaylara önemli tavsiyelerde bulundu
Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR
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