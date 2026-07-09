Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde mayıs ayında patlak veren Ebola salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan son raporlara göre, ülkede tespit edilen doğrulanmış vaka sayısı bin 759'a ulaşırken, salgın kaynaklı can kaybı 600 olarak kayıtlara geçti.

Sadece üç gün önce yapılan resmi açıklamalarda ölü sayısının 500 bandını aştığı bildirilmişti. Kısa sürede yaşanan bu hızlı artış, hastalıklara müdahalede yaşanan bölgesel krizleri gözler önüne seriyor. Şu ana kadar tedavi gören 285 hasta sağlığına kavuşurken, 304 şüpheli vakanın inceleme süreci devam ediyor.

SALGIN NEDEN HIZLA YAYILIYOR?

DSÖ verileri, salgının ülkenin kuzeydoğusundaki dört eyalette etkili olduğunu gösteriyor. Vakaların ezici bir çoğunluğu ise maden yatakları açısından zengin olan Ituri eyaletinde toplanmış durumda. Bölgede çok sayıda silahlı grubun faaliyet göstermesi, uluslararası sağlık ekiplerinin sahaya inmesini ve filyasyon çalışmalarını yürütmesini büyük ölçüde engelliyor. Bu güvenlik zafiyeti, virüsün izole edilmesini zorlaştıran en temel etken olarak değerlendiriliyor.

BUNDIBUGYO TÜRÜNE KARŞI AŞI YOK

Sağlık yetkilileri, mevcut enfeksiyonların nadir karşılaşılan Bundibugyo türü Ebola virüsünden kaynaklandığını belirtiyor. Bu spesifik türe karşı tıp dünyasında henüz resmi olarak onaylanmış bir aşı veya standart bir tedavi protokolü bulunmuyor. Hastalığın yayılımını durdurmak ve ölüm oranlarını düşürmek amacıyla 2 Temmuz itibarıyla iki farklı deneysel tedavinin klinik denemelerine başlandı. Uzmanlar, bu klinik süreçlerden elde edilecek sonuçların salgının seyrini belirleyeceğini aktardı.