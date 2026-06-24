Sivas'ta halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran ve lösemi tanısı alan İsmail Demir'in tedavi süreci, ailesi için beklenmedik bir erken teşhis fırsatına dönüştü. Kemik iliği nakli için yapılan donör taramaları sırasında, Demir'in iki kardeşinde daha önce belirti vermeyen ciddi kalp ve damar hastalıkları saptandı.

Hematoloji uzmanları Prof. Dr. Leylagül Kaynar, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saffet Beköz ve Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Yiğit Kaya tarafından yürütülen süreçte, sekiz kardeşten dördünün doku grubunun tam uyumlu olduğu belirlendi. Uzman doktorların aktardığına göre, genel sağlık durumu iyi görünen donör adayları detaylı tıbbi taramalardan geçirildi.

GİZLİ KALP HASTALIKLARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk donör adayının rutin kardiyolojik muayenesinde ileri düzey kapak hastalığı ve aort genişlemesi tespit edildi. Bu gelişme üzerine süreç durdurularak donör adayı kalp damar cerrahisine yönlendirildi. Vakit kaybetmemek adına incelenen ikinci donör adayında ise kalbi besleyen damarlarda ciddi tıkanıklıklar saptandı ve acil bypass ameliyatı planlanması için süreç başlatıldı.

DONÖR GÜVENLİĞİ NEDEN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR?

Kemik iliği nakli prosedürlerinde sadece alıcının değil, vericinin de sağlığı büyük bir titizlikle korunuyor. Uluslararası standartlara göre donör adayları; kan değerleri, göğüs hastalıkları ve detaylı kardiyoloji testlerinden geçirilmek zorunda. Bu katı güvenlik protokolü, kök hücre bağışı sırasında yaşanabilecek olası komplikasyonları önlerken, aynı zamanda vericiler için hayat kurtaran kapsamlı bir sağlık taraması işlevi görüyor.

BAŞARILI NAKİL VE GÜNCEL DURUM

Üçüncü kardeşin tüm tıbbi değerlendirmelerden sorunsuz geçmesinin ardından kök hücre toplama işlemi başarıyla tamamlandı. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saffet Beköz, İsmail Demir'e yapılan naklin üzerinden 160 günden fazla zaman geçtiğini ve hastanın sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ettiğini bildirdi.

Görev yaptıkları merkezde 14 yılda 1200 kemik iliği nakli gerçekleştirdiklerini açıklayan Prof. Dr. Leylagül Kaynar, multidisipliner yaklaşımın önemine dikkat çekti. Kendi hastalığı sayesinde kardeşlerinin de gizli rahatsızlıklarını öğrendiğini belirten İsmail Demir ise tüm sürecin ailesi için büyük bir şans olduğunu ifade etti. Kalp rahatsızlığı tespit edilen diğer iki kardeşin de tedavilerinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.