ALANYA'NIN önemli tarım bölgelerinden Kestel ve Mahmutlar’da üreticiler, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün sulama kanalını kapatma kararı sonrası büyük bir endişe yaşamıştı. Bölgedeki tarım arazilerine su sağlayan açık kanal hattının kapatılması, üreticiler için ciddi bir risk oluşturuyordu. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Kestel–Mahmutlar açık kanal sulama hattının bölgedeki yüzlerce üretici için hayati önem taşıdığını belirtmiş, “Birçok üründe sulama mevsimindeyiz. Su veremezsek ciddi bir rekolte kaybı olacak. Su varsa üretim vardır. Üretim varsa gıda güvenliği ve bereket vardır” demişti.

TAVLI DEVREYE GİRDİ

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Kestel-Mahmutlar hattının 1 yıl süreliğine üreticilerin hizmetine açıldığını duyurdu. Tavlı, "Üreticiler bu süre boyunca ücretsiz olarak su ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Hattın temizliği, Kestel ve Mahmutlar mahalle muhtarları ile Ziraat Odası’nın kontrolünde yapılacak. Ayrıca, Dim hattındaki boruların çelik boru ile değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor; tamamlandığında bölgedeki sulama sorunu büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak" dedi.

Muhabir: Gülser YİĞİT