Çarşı içinde baharatçı dükkanı bulunan Süleyman Kayhan, park ettiği otomobilinden inip, 3 metre ilerledikten sonra arkasından gelen 18-20 yaşlarında kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Saldırgan yaya olarak kaçarken, çevredekiler Kayhan'ı kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.

5 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme, Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerinde 5 adet boş kovan bulunurken, Kayhan'ın dükkanına 1 ay önce de silahla ateş edildiği öğrenildi.