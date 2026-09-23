Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesinde yapılacak altyapı çalışması nedeniyle 24 Eylül 2026

Perşembe günü su kesintisine gidileceğini bildirdi. Akdeniz Bulvarı Ana İsale Hattı üzerinde tespit edilen arızalı vananın değiştirilmesi amacıyla sabah 08.00'de başlayacak kesinti, akşam 19.00'a kadar sürecek.

HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Belediyenin açıklamasına göre, yaklaşık 11 saat sürmesi planlanan çalışmadan Yeşilbayır, Altınkale ve Duacı mahalleleri etkilenecek. Bu bölgelerin tamamında veya bazı kısımlarında su kesintisi ile birlikte şebeke basıncında düşüşler görülebilecek. Ekiplerin onarımı öngörülen süreden erken bitirmesi halinde, saat 19.00 beklenmeden hatta yeniden su verilecek.

ÜST KATLAR İÇİN UYARI VE ÖNLEMLER

Vana değişim işleminin bitmesinin ardından şebekenin tamamen dolması ve su basıncının normal seviyelere ulaşması belirli bir zaman alıyor. Bu fiziki durum nedeniyle, özellikle binaların üst katlarında ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların sularına kavuşması çalışma saatinin sonrasına sarkabilecek. Bölge sakinlerinin mağduriyet yaşamaması adına perşembe sabahı öncesinde gerekli su stoğunu yapmaları önem taşıyor.