Türk Hava Yolları (THY), uçuş ve kabin ekiplerinin çalışma koşulları ile ücret hesaplamalarında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Sözcü'nün aktardığına göre, şirket yönetimi "Hedef 12" projesi kapsamında yeni bir prosedür taslağı hazırladı. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde personelin gelirlerinde yüzde 20 ile 25 oranında düşüş yaşanacağı öne sürüldü.

Yönetimin 22 Eylül 2026 tarihinde çalışanlara duyurduğu değişikliklerin, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Şirket, taslağın uygulanabilmesi için planlanan takvim doğrultusunda personelden resmi onay talep edeceğini bildirdi.

HAVA-İŞ'TEN UÇUŞ GÜVENLİĞİ UYARISI

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş), 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin 20. maddesi kapsamında kendisine iletilen bu taslağa kesin bir dille karşı çıktı. Sendika yetkilileri, yapılan resmi görüşmelerde olumsuz görüş bildirdiklerini ve değişiklikleri kabul etmediklerini açıkladı.

Hava-İş yönetimi, salt ücret kesintisi olarak görülmemesi gereken bu adımın çalışma barışını ve şirkete yönelik aidiyet duygusunu zedeleyeceğini vurguladı. Sendikaya göre, personelin yaşayacağı motivasyon kaybı doğrudan uçuş emniyetini riske atabilecek sonuçlar doğurma potansiyeli taşıyor.

MALİYET KESİNTİSİ VE SPONSORLUK ÇELİŞKİSİ Mİ?

Sendikanın itiraz metninde öne çıkan en belirgin unsur, şirketin dışa dönük harcamaları ile içe dönük tasarruf tedbirleri arasındaki tezat oldu. THY'nin uluslararası arenada 300 milyon sterlinlik dev sponsorluk anlaşmalarına imza attığı bir dönemde, olası bir tasarruf ihtiyacının doğrudan çalışan emeği üzerinden karşılanmak istenmesi eleştirildi. Sendika, şirketin küresel başarısındaki asıl pay sahibinin özveriyle çalışan personel olduğuna dikkat çekti.

HANGİ KALEMLERDE DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR?

"Hedef 12" adlı operasyonel verimlilik projesi, sadece temel maaşları değil, personelin yararlandığı birçok yan hakkı da kapsıyor. Taslak metinde fazla mesai hesaplamaları, uçuş tazminatları, ekip aracı kullanımı ve harcırah ödemelerine yönelik yeni kısıtlamalar bulunuyor.

THY yönetimi bu adımların kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirlik için zorunlu olduğunu savunuyor. Hava-İş ise ekonomik hedeflerin hiçbir koşulda uçuş güvenliğinin önüne geçmemesi gerektiğini belirterek projeden derhal vazgeçilmesi çağrısı yaptı.