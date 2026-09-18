Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen Antalyaspor A.Ş. 2025-2026 yılı olağan genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Ergün, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. Kulübün mali tablosu ve gelecekteki projelerinin tartışıldığı toplantıda, 15 kişilik yeni yönetim kurulu 3 yıl süreyle göreve getirildi.

Genel kurulda kulübün mevcut ekonomik durumu hakkında üyelere detaylı bilgi verildi. Antalyaspor Genel Müdürü Âdem Kart tarafından okunan faaliyet raporuna göre, şirketin 2025-2026 dönemi net zararı 781 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Bu ciddi mali tablo karşısında yönetimin kaynak yaratma arayışları da toplantının ana gündem maddelerinden biri oldu.

GAYRİMENKUL PROJESİNDEN DEV GELİR BEKLENTİSİ

Kulübün ekonomik dar boğazdan çıkması için yürütülen çalışmalara değinen Başkan Mustafa Ergün, Lara/Fener Mahallesi'nde bulunan taşınmazla ilgili Emlak Konut ile resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Bu anlaşma kapsamında Antalyaspor'un yaklaşık 50-55 adet 1+1 daire ile 8-10 adet dükkan sahibi olması öngörülüyor. Söz konusu gayrimenkullerin, açıklanan devasa zararın uzun vadede kapatılmasında kritik bir rol oynaması bekleniyor.

YÖNETİMİ DEVRETMEYE HAZIRIZ ÇAĞRISI

Seçim sürecinde Mehmet Bora ve Levent Ördek gibi isimlerin mali tabloyu gerekçe göstererek adaylıktan çekildiğini hatırlatan Ergün, eleştirilere açık bir yanıt verdi. Sadece A.Ş. yönetimini değil, dernek başkanlığını da bırakabileceğini ifade eden Ergün, "Genel kurul günü devralacak bir arkadaşımız varsa, 15 gün içerisinde derneğin genel kurul kararını alıp görevi bırakmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Görevde oldukları üç aylık süreçte kaynak yaratmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten başkan, sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara tepki gösterdi. Kulübe destek olmak isteyen iş insanlarının asılsız söylemlerle engellendiğini savunan Ergün, Antalyaspor camiasına birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak oturumu tamamladı.