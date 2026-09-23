İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, havacılık sektöründe artan maliyetler uçak bileti fiyatlarına yansımaya hazırlanıyor. Yüksek petrol fiyatlarının hava yolu şirketleri üzerinde yarattığı baskı nedeniyle, Avrupa genelinde bilet fiyatlarının gelecek yaz aylarında yüzde 10 ila 20 oranında artabileceği bildirildi.

Sektör temsilcilerinden O'Leary'nin değerlendirmelerine göre, rafineri kapasitesindeki yetersizlikler jet yakıtının ham petrolden yüzde 40 daha pahalı kalmasına yol açıyor. Artan maliyet yükünün bu kış bazı hava yolu şirketlerini iflasa sürükleyebileceği uyarısı yapıldı.

BİLET FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar ve küresel petrol ticaretinin kilit noktalarından Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik kesintileri, akaryakıt fiyatlarındaki keskin yükselişin temel nedeni olarak gösteriliyor. Jeopolitik risklerin devam etmesi, ulaşım sektöründeki yukarı yönlü fiyat baskısını canlı tutuyor.

YOLCULAR İÇİN ERKEN REZERVASYON ÖNERİSİ

Bilet fiyatlarındaki dramatik artış beklentisi karşısında, seyahat planı yapanların erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmesi gerektiği vurgulanıyor. O'Leary, gelecek yaz dönemi için tatil bütçelerini korumak isteyen yolcuların bilet alımlarını bugünden yapmalarının önemli bir maliyet avantajı sağlayacağını aktardı.