Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Bahçeyaka Mahallesi'nde, gece saat 01.30 sıralarında enerji nakil hattında kısa devre meydana geldi. Yeniköy Mahalle mezarlığı yakınından geçen direkteki şase nedeniyle çevreye yayılan kıvılcımlar, bölgedeki kuru ot ve çalıları tutuşturdu.

Yerel kaynakların aktardığına göre, ihbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla ilk etapta çevrede güvenlik önlemi aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE İÇİN NEDEN BEKLEDİ?

Olay yerine ulaşan itfaiye personeli, elektrik akımı taşıyan hatlara suyla müdahale etmenin yaratacağı hayati riskler nedeniyle doğrudan söndürme işlemine başlamadı. Standart güvenlik prosedürleri gereği, ilgili elektrik dağıtım görevlilerinin hattaki enerjiyi tamamen kesmesi beklendi.

Akımın güvenli bir şekilde kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Kıvılcımlar nedeniyle başlayan küçük çaplı örtü yangını, çevredeki diğer alanlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Elektrik direğinde paniğe yol açan şasenin kesin çıkış nedeni ise henüz netlik kazanmadı.