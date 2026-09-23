Başkent Sofya'daki Asics Arena'da gerçekleştirilen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, yarı finalde Rusya'dan Nadezhda Golubeva ile karşılaştı. 70 kiloda mücadele eden Sürmeneli, rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı.

Kariyerinde bir olimpiyat, üç dünya ve bir Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu, altın madalya için 25 Eylül Cuma günü ringe çıkacak. Sürmeneli'nin finaldeki rakibi ise son dünya üçüncüsü İngiliz boksör Chantelle Reid olacak.

"FİNAL TADINDA BİR YARI FİNAL OLDU"

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Busenaz Sürmeneli, Rus sporcuların seviyesine dikkat çekerek zorlu bir maç geçirdiğini bildirdi. Sürmeneli, "Final tadında bir yarı final oldu. İnşallah finalde bu güçlü karakteri ortaya koymak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

YENİ SIKLET VE 2028 HEDEFİ NELER GETİRİYOR?

70 kilo kategorisine yeni adapte olduğunu ve bu kilodaki ilk büyük turnuvasına çıktığını aktaran şampiyon boksör, maç sırasında takım arkadaşı Buse Naz Çakıroğlu'nun desteğini hissettiğini dile getirdi. Sürmeneli'nin yeni sıkletindeki bu ilk büyük sınavı geçmesi, 2028

Los Angeles Olimpiyatları öncesi madalya hedefleri açısından kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.