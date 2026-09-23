Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında 11 ilde operasyon gerçekleştirildi. Yatırım vaadiyle 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
YATIRIM VAADİYLE SAHTE UYGULAMA YÜKLETTİLER
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yatırım vaadinde bulundukları kişilere sahte uygulamalar yüklettikleri belirlendi. Bu yöntemle mağdurların yatırım yaptıklarını düşünmelerinin sağlandığı ve toplamda yaklaşık 14 milyon TL dolandırıldıkları tespit edildi.
14 KİŞİ MAĞDUR OLDU
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı yöntemle 14 kişinin mağdur edildiği belirlendi. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.
11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.