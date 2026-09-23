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Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı yöntemle 14 kişinin mağdur edildiği belirlendi. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.

14 KİŞİ MAĞDUR OLDU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yatırım vaadinde bulundukları kişilere sahte uygulamalar yüklettikleri belirlendi. Bu yöntemle mağdurların yatırım yaptıklarını düşünmelerinin sağlandığı ve toplamda yaklaşık 14 milyon TL dolandırıldıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında 11 ilde operasyon gerçekleştirildi. Yatırım vaadiyle 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

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