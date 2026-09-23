“Yeraltı” dizisinin başrollerini paylaşan Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan, bu kez özel hayatlarıyla gündeme geldi. İkili, arkadaşları Tarık Tırıl’ın doğum günü için düzenlenen yemekte bir araya geldi. Geceden paylaşılan görüntülerde iki oyuncunun samimi halleri dikkat çekti.

DOĞUM GÜNÜ KARESİ DİKKAT ÇEKTİ

Kutlamada çekilen toplu fotoğrafta Deniz Can Aktaş’ın başını Devrim Özkan’ın omzuna koyduğu an objektiflere yansıdı. İkilinin bu görüntüsü, haklarında bir süredir devam eden aşk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

DAHA ÖNCE DE EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan daha önce Amerika tatilinde de birlikte görüntülenmişti. İkilinin tatil sırasında el ele kameralara yakalandığı belirtilmişti.

AŞK SORULARINI YANITSIZ BIRAKMIŞTI

Amerika tatilinin ardından Türkiye’ye dönen Devrim Özkan’a temmuz ayında Deniz Can Aktaş ile ilişkisi sorulmuş ancak oyuncu iddiaları ne doğrulamış ne de yalanlamıştı. Özkan, o dönem kendisine yöneltilen soruların ardından gündemi yeni filmine çevirmişti.

İkilinin arkadaşlarının doğum günü kutlamasından ortaya çıkan yeni görüntüleri ise magazin gündeminde yeniden dikkatleri üzerlerine çekti.