Döşemealtı ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecek. Akdeniz Bulvarı üzerindeki ana isale hattında yapılacak çalışma, Yeşilbayır, Altınkale ve Duacı mahallelerini etkileyecek.

KESİNTİ 08.00’DE BAŞLAYACAK

ASAT ekipleri, ana isale hattında arızalı olduğu belirlenen hat vanasının değiştirilmesi için 24 Eylül Perşembe günü çalışma gerçekleştirecek.

Çalışmanın saat 08.00’de başlayarak 19.00’a kadar sürmesi planlanıyor. Yaklaşık 11 saatlik süreçte Yeşilbayır, Altınkale ve Duacı mahallelerinde su kesintisinin yanı sıra basınç düşüklüğü de yaşanabilecek.

3 MAHALLE ETKİLENECEK

Planlanan çalışma nedeniyle özellikle Yeşilbayır, Altınkale ve Duacı mahallelerinde yaşayan vatandaşların kesinti öncesinde gerekli tedbirleri almaları istendi.

Çalışmaların planlanandan daha erken tamamlanması durumunda ise saat 19.00 beklenmeden şebekeye yeniden su verilecek.

VANA VE HATLARDA BAKIM YAPILACAK

Ekipler çalışma kapsamında yalnızca arızalı hat vanasını değiştirmekle kalmayacak. Ana şebeke hattı üzerinde bulunan vantuz, vana ve debimetrelerde de bakım ve onarım gerçekleştirilecek.

Yapılacak çalışmalarla ana isale hattındaki mevcut sorunların giderilmesi ve şebekenin daha sağlıklı şekilde hizmet vermesi amaçlanıyor.

KESİNTİ SONRASI BASINÇ UYARISI

ASAT, çalışmanın tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verilse dahi bazı bölgelerde normal basınca ulaşılmasının zaman alabileceğini bildirdi.

Şebeke hatlarının yeniden dolması, basıncın normale dönmesi ve sistemin dengelenmesi nedeniyle bazı noktalarda su kesintisinin planlanan bitiş saatinden sonra da kısa süre devam edebileceği belirtildi.

ASAT Genel Müdürlüğü, kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşların çalışma süresince mağduriyet yaşamamaları için önceden gerekli önlemleri almalarını istedi.