Türk Hava Yolları (THY), filo genişletme hedefleri doğrultusunda Amerikan üretici Boeing ile kapsamlı bir anlaşmaya imza attı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre şirket, 100'ü kesin ve 50'si opsiyonlu olmak üzere toplam 150 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağı sipariş etti.

Yeni uçakların THY filosuna katılım sürecinin 2033 ile 2037 yılları arasında tamamlanması planlanıyor. Anlaşmanın kesinleşen bölümü 100 adet Boeing 737-8 modelini kapsarken, 50 uçaklık opsiyon hakkı serinin daha geniş kapasiteli 737-10 versiyonuna geçiş imkanı da sunuyor.

THY'NİN BOEING FİLOSU NE DURUMDA?

Halihazırda AJet markası da dahil olmak üzere filosunda 200'ü aşkın Boeing uçağı işleten bayrak taşıyıcı havayolu, tek koridorlu uçak ağını güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, 2025 yılında verdiği 75 adetlik 787 Dreamliner siparişinin ardından bu yeni alımla kısa ve orta menzilli uçuş kapasitesini önemli ölçüde artırmış olacak.

SİPARİŞ KARARI NEDEN ERTELENDİ?

Söz konusu siparişe ilişkin yönetim kurulu kararı aslında 18 Eylül 2026 tarihinde alındı. Ancak ticari müzakerelerin hassasiyeti ve şirketin meşru çıkarlarının korunması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatlarına uygun olarak resmi duyuru bugüne kadar ertelendi. Şirket yönetimi, bu bekleme süresi boyunca bilgi güvenliğine yönelik tüm kurumsal tedbirlerin eksiksiz uygulandığını bildirdi.