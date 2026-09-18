Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antalya Ulaşım A.Ş., kent içi toplu taşımayı kullanan vatandaşları ilgilendiren yeni kararlar aldı. Antalyakart Mobil uygulaması üzerinden yapılan duyuruya göre, 20 ve 21 Eylül 2026 tarihlerinde üç farklı hatta sefer ve güzergah güncellemeleri hayata geçirildi.

VY24 VE 521 NUMARALI HATLARDA NELER DEĞİŞTİ?

Varsak ile Varsak Yaylası arasında ulaşımı sağlayan VY24 numaralı hat, 21 Eylül 2026

Pazartesi günü sabah seferini tamamladıktan sonra geçici bir süreyle hizmete kapatılacak. Aynı gün itibarıyla Otogar-Feslikan Yaylası güzergahında çalışan 521 numaralı hatta da kısmi bir durdurma kararı uygulandı. Söz konusu otobüs, Feslikan Yaylası'na çıkmayarak sadece Otogar ile Çağlarca durakları arasında yolcu taşımaya devam edecek.

DC27 HATTININ YENİ GÜZERGAHI NERESİ OLDU?

Döşemealtı bölgesinde hizmet veren DC27 numaralı otobüsün rotası ise 20 Eylül 2026

Pazar gününden itibaren genişletildi. Yapılan revizyonla birlikte aracın hizmet ağına Döşemealtı Devlet Hastanesi eklendi. Otobüs, hastaneye uğradıktan sonra mevcut normal rotasından seferini sürdürecek.

YOLCULAR BİLGİYE NASIL ULAŞABİLİR?

Toplu taşıma kullanıcılarının mağduriyet yaşamaması adına güzergah değişikliklerinin seyahat öncesinde kontrol edilmesi önem taşıyor. Vatandaşlar, geçici olarak durdurulan seferler ve yeni hastane rotası hakkındaki güncel detayları öğrenmek için 0242 606 07 07 numaralı çağrı merkezinden destek alabiliyor.