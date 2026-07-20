Antalya kent merkezinde çeyrek asrı aşkın süredir hizmet veren tarihi nostalji tramvayı için iptal kararı alındı. Antalya Körfez gazetesinin aktardığı bilgilere göre, 1999 yılında seferlerine başlayan ve kentin simgelerinden biri haline gelen tramvay hattı, faaliyetlerini durdurarak raylara veda etti.

Almanya'nın Nürnberg Belediyesi ile kurulan kardeş şehir ilişkileri kapsamında kente hediye edilen iki adet vagon, kentin turistik ulaşımında önemli bir rol üstleniyordu. Orijinal ahşap oturma bankları ve klasik tasarımı korunan araçlar, yıllar boyunca hem bölge halkına hem de turistlere tarihi bir atmosfer sundu.

5 KİLOMETRELİK TARİHİ GÜZERGÂH

Zerdalilik İstasyonu'ndan başlayıp Antalya Arkeoloji Müzesi'ne kadar uzanan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki hat, toplam 10 istasyondan oluşuyordu. Yolcular bu güzergâh üzerinde Kaleiçi'nin tarihi kapılarını, surları ve kentin kültürel mirasını yakından görme fırsatı buluyordu. Hattın son durağının müzeye çıkması, turistik ziyaretleri kolaylaştıran bir etken olarak öne çıkıyordu.

NOSTALJİ TRAMVAYI NEDEN ÖNEMLİYDİ?

Şehir içi ulaşımı kültürel bir tur ile birleştiren bu sistem, modern kentleşme ile Antalya'nın antik kökleri arasında köprü işlevi görüyordu. Özellikle Kaleiçi bölgesindeki yaya trafiğini destekleyen ve turizm hareketliliğini sahil şeridine bağlayan hat, bölgedeki kültürel mirasın görünürlüğünü artıran tarihi bir ulaşım koridoru olarak hizmet verdi.

Yaklaşık 27 yıl boyunca Antalya sokaklarında sayısız fotoğraf karesine giren araçlar, kentin yakın tarihine tanıklık eden bir sembol olarak hafızalara kazındı. Alınan iptal kararının ardından, tarihi vagonların kent belleğinde bir anı olarak yerini korumaya devam edeceği belirtiliyor.