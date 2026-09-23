Borsa İstanbul'da işlem gören 39 yıllık Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş., 23 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde ana hissedarının yönetimine kayyum atandığını açıkladı.

Şirketin sermayesinde yüzde 56,09 oranında pay sahibi olan Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin idaresi, ilgili adli mercilerin kararı ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Alınan bu kararla birlikte, Doğusan Boru'nun çoğunluk hissesini elinde bulunduran tüzel kişiliğin tüm yönetim yetkileri resmi olarak TMSF'ye geçmiş oldu.

YATIRIMCILAR İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TMSF'nin kayyum olarak atanması, devam eden hukuki süreçlerde şirket varlıklarının korunması ve ticari faaliyetlerin aksamadan sürdürülmesi amacını taşıyor. Doğusan Boru yönetimi, ana hissedarın idaresindeki bu resmi değişikliğin ardından yasal mevzuat çerçevesinde süreci takip ettiklerini aktardı. Şirket, ilerleyen dönemde yaşanacak yeni gelişmeler hakkında kamuoyunu ve yatırımcıları şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceklerini bildirdi.