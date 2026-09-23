Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'in 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel kurulunda genel müdürlük görevine atanan Canip Can, kentin önemli kültür sanat merkezleri için yeni bir çalışma başlattı. Antalya Körfez Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Can, Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nin daha işlevsel hale getirileceğini bildirdi.

Göreve gelmesinin ardından merkezlerin dijital görünürlüğünü inceleyen Can, AKM ve Cam Piramit'in resmi sosyal medya hesaplarının bulunmadığını tespit etti. Kısa sürede oluşturulan yeni dijital iletişim kanalları üzerinden vatandaşların etkinlik bilgisi alma, rezervasyon yapma ve bilet sorgulama işlemlerine başladığı aktarıldı. Yeni açılan bu platformlarda yalnızca büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin kültür sanat faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulacağı açıklandı.

CAM PİRAMİT'İN YALITIM SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan ve yıllardır kitap fuarları ile festivallere ev sahipliği yapan Cam Piramit'in süregelen ısı ve ses yalıtımı problemlerine müdahale ediliyor. İklimlendirme sorunları nedeniyle bugüne kadar tam kapasiteyle kullanılamayan alanda önemli ölçüde çözüm sağladıklarını belirten Canip Can, daha kapsamlı fiziki iyileştirmeler için finansman arayışının sürdüğünü ifade etti. Merkezin, yapılacak yenilemelerin ardından ulusal çaplı organizasyonlar için tekrar cazibe merkezi olması hedefleniyor.

AKM VE CAM PİRAMİT'İN KENT HAFIZASINDAKİ YERİ NE?

Sakıp Sabancı Bulvarı No:7 adresinde 1996 yılında hizmete açılan AKM, kuruluşundan bu yana Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Antalya Piyano Festivali gibi büyük çaplı organizasyonların kalbi konumunda bulunuyor. Yıllarca Antalya Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatrosu ve Devlet Senfoni Orkestrası'nın ana sahnesi olarak hizmet veren bu yapılar, kentin kültürel hafızasında kritik bir rol üstleniyor. Yapılacak altyapı ve tanıtım yatırımlarıyla, her iki tesisin de geçmişteki yoğun kullanım oranlarına yeniden ulaşması ve uluslararası etkinliklere kapı aralaması planlanıyor.

Canip Can, AKM'nin sinema, tiyatro, panel ve konferanslar için çok kullanışlı bir yapı olduğuna dikkat çekerek, burayı tam anlamıyla kentin kültür sanat merkezi haline getirmek istediklerini vurguladı. Antalya'nın simge mekanlarının, önümüzdeki dönemde hak ettiği konuma kavuşması için çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.