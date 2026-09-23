Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül 2026 tarihinde Antalya'nın Alanya, Manavgat, Serik, Kaş, Kumluca ve Korkuteli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, şebeke yatırımları ve bakım çalışmaları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak gerçekleştirilecek.

ALANYA'DA 7 SAATLİK KESİNTİ

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde yatırım çalışmaları sebebiyle 16.00 ile 23.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. Bu kesintiden Akdemirler ve Erdoğanlar bölgeleri ile Akdemirler Sokak ve D-400

Karayolu çevresindeki aboneler etkilenecek.

MANAVGAT'TA GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA

Manavgat ilçesinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında geniş çaplı yatırım ve bakım faaliyetleri yürütülecek. Kalemler, Evrenseki, Hatipler, Ilıca, Çolaklı, Karacalar, Yeniköy ve Şişeler mahallelerinin çeşitli bölgelerinde gün boyu enerji kesintisi yaşanacak.

DÖRT İLÇEDE DAHA PLANLI KESİNTİ

Kumluca'nın Adrasan ve Mavikent mahallelerinde yeni OG tesisi çalışmaları nedeniyle 11.30 ile 16.59 saatleri arasında elektrik kesilecek. Serik'te Berendi, Büğüş, Etler, Pınarcık, Yanköy ve Zırlankaya bölgeleri 09.30 ile 16.30 saatleri arasında kesintiden etkilenecek.

Korkuteli Küçüklü Mahallesi'nde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım çalışması yapılırken, Kaş Akörü Mahallesi'nde ise üçüncü şahıs çalışmaları sebebiyle 19.18 ile 20.18 saatleri arasında bir saatlik kesinti uygulanacak.

YATIRIM VE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDEN ÖNEMLİ?

AEDAŞ'ın duyurduğu bu planlı kesintiler, arıza kaynaklı plansız kesintilerin önüne geçmek için yapılan altyapı iyileştirmelerini kapsıyor. Belirtilen mahallelerdeki çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği kuralları gereği hatlardaki enerji tamamen kesilecek. Abonelerin planlanan saat aralıklarına göre elektronik cihazları ve günlük faaliyetleri için önlem almaları gerekiyor.