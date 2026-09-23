Kaza, saat 13.00 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Modabağ 1 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ilerleyen minibüs ile karşı yönden gelen otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

KIZ ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçlardan birinde bulunan kız çocuğunun kazada yaralandığı belirlendi. Yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansa alınan çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği sokakta inceleme yaptı.

ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sokakta ilerleyen minibüs ile karşı yönden gelen otomobilin karşı karşıya gelerek çarpıştığı görülüyor.

“KARŞI KARŞIYA KALIP ÇARPIŞTILAR”

Kazaya tanık olan Cemil Akel, bölgenin trafik açısından sorunlu olduğunu belirterek, “Burası zaten dört yol ağzı olduğu için biraz sorunlu bir yer. Biri karşıdan geliyor, diğeri de bu taraftan gelince karşı karşıya kalıyor ve kafa kafaya çarpışıyorlar. Ambulans ve polis geldi. Çocuğun birinin yaralı olduğunu gördük. Sonra ambulans çocuğu alıp götürdü” dedi.