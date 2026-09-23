Ege Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, komşusuyla tartışan Hurisimal Ç., matkap ve çeşitli sert cisimler kullanarak karşı dairenin çelik kapısını parçaladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese hızla polis ekipleri yönlendirildi.

Olayın ardından kendisini dairesine kilitleyen kadını dışarı çıkarmak için emniyet güçleri şüphelinin kızına ulaştı. Kısa sürede apartmana gelen kızının polis nezaretindeki çabaları sonucu ikna olan Hurisimal Ç., kapıyı açarak teslim oldu. Şüpheli kadın, resmi işlemleri ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

MAĞDUR AİLE İŞE GİDEMİYOR

Saldırıya uğrayan dairenin sakini Musa Efe, yaşananların ilk olmadığını ve sürekli tedirginlik yaşadıklarını aktardı. Şüphelinin gece gündüz demeden kapılarına vurarak taşkınlık çıkardığını belirten Efe, eşi ile çocuğunun korkudan evden çıkamadığını ve ailesini yalnız bırakmamak adına kendisinin de işe gidemediğini dile getirdi.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde, gözaltına alınan kadının daha önce de aynı komşusunun kapısını yumrukladığı tespit edildi. Soruşturması devam eden bu tür ısrarlı komşu tacizleri ve mülke yönelik fiili saldırılar, Türk Ceza Kanunu kapsamında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ile "mala zarar verme" suçları çerçevesinde adli işleme tabi tutuluyor.