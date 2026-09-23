Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa edilmeye devam ediyor. Son laboratuvar incelemelerinde, piyasada "naturel sızma", "soğuk sıkım" ve "naturel" gibi etiketlerle tüketiciye sunulan 21 zeytinyağı markasında hile yapıldığı ortaya çıktı. Aydın, Balıkesir, İzmir, Artvin ve Hatay illerinde faaliyet gösteren bazı üreticilerin, saf zeytinyağı yerine ürünlere tohum yağı karıştırdığı belirlendi.

HİLELİ ÜRÜNLERDE 'GURME' ETİKETİ

Denetim raporlarında en çok dikkat çeken ayrıntı, hileli yağların birinci sınıf ürün algısı yaratılarak satılması oldu. 1, 2 ve 5 litrelik ambalajlarda piyasaya sürülen bu yağların üzerinde "gurme" ve çeşitli yöresel atıflar yer alıyor. Bakanlık listesinde, özellikle Hatay'ın Antakya ilçesinde üretim yapan bir firmanın, farklı marka isimleri altında çok sayıda hileli zeytinyağını piyasaya sürdüğü kayıtlara geçti. Tüketicilerin saf zeytinyağı aldıklarını düşünürken tamamen farklı yağ karışımlarını tükettikleri anlaşıldı.

TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Gıda güvenliği standartları kapsamında, tüketicilerin zeytinyağı alışverişlerinde ambalaj üzerindeki iddialı ifadelere doğrudan güvenmemesi gerekiyor. Satın alınacak markaların Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi "Güvenilir Gıda" portalı üzerinden düzenli olarak kontrol edilmesi tağşiş riskini en aza indiriyor. Piyasaya göre anormal derecede ucuz fiyatlandırılan ve üzerinde "soğuk sıkım" etiketi bulunan ürünler, içeriği açısından şüpheyle yaklaşılması gereken ilk kategori olarak öne çıkıyor.