Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş, dernek merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla yaklaşan ticaret odası seçimlerindeki tavırlarını netleştirdi. Sektörel krizlerin derinleştiğini belirten yönetim, çözüm odaklı projeleri nedeniyle Mustafa Tuna'nın yanında yer alacaklarını bildirdi.

Geçmiş dönemde Eray Erdem'e destek verdiklerini hatırlatan Erbaş, aradan geçen dört yıllık süreçte gayrimenkul sektörünün beklentilerinin karşılanmadığını aktardı. Özellikle 40 bin liralık yasal harç krizinde ve site yönetimleriyle yaşanan anlaşmazlıklarda meslektaşlarının yalnız bırakıldığını vurgulayan dernek başkanı, hak arama eylemlerinde de gerekli desteği göremediklerinden yakındı.

SEKTÖRDE KAPANMA TEHLİKESİ

Mevcut ekonomik şartlar altında emlakçıların zorlu bir sınav verdiğine dikkat çeken dernek yönetimi, acil önlemler alınmaması halinde tablonun ağırlaşacağı uyarısında bulundu. Erbaş'ın açıklamasına göre, piyasadaki durgunluk ve çözümsüzlük yılbaşına kadar bu şekilde sürerse Alanya'daki birçok gayrimenkul firması kepenk kapatmak zorunda kalacak. Dernek, mesleki sorunların çözümünü taahhüt eden isimlerle hareket etme prensibini benimsediklerinin altını çizdi.

EMLAK SEKTÖRÜNÜN ODA SEÇİMLERİNDEKİ ROLÜ NEDİR?

Alanya ekonomisinin lokomotiflerinden olan gayrimenkul sektörü, ticaret odası seçimlerinde belirleyici bir oy potansiyeline sahip. Özellikle son yıllarda yabancıya konut satışında yaşanan daralma ve artan maliyetler, sektör temsilcilerinin sandık tercihlerini doğrudan etkiliyor. Adayların emlakçıların yasal mevzuat ve harç yükü gibi kronik sorunlarına sunacağı somut projeler, seçim sonuçlarında kritik bir rol oynuyor.

MUSTAFA TUNA'NIN VİZYONUNA GÜVENOYU

Yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle yapılan istişareler sonucunda alınan destek kararı, adayların sektörel yaklaşımlarına göre şekillendi. Mustafa Tuna'nın dernek ziyaretinde sunduğu projelerin ve sorunlara yaklaşım biçiminin üyeler tarafından olumlu karşılandığı belirtildi. ALEMDER yönetimi, mesleki çıkarların kişisel ilişkilerin önünde tutulması gerektiğini vurgulayarak, önümüzdeki dönemde sorunların çözümü için Tuna'nın vizyonuna şans vermek istediklerini kamuoyuyla paylaştı.