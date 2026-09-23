ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanlığı’na ziyarette bulundu. CHP Alanya İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen buluşmada, Cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilke ve devrimleri üzerine görüş alışverişi yapıldı.

CUMHURİYET DEĞERLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Cumhuriyet’in temel değerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkılmasının öneminin ele alındığı görüşmede, toplumun ortak değerleri ve toplumsal duyarlılıkların güçlendirilmesi konusunda da fikir alışverişi yapıldı.

ADD Alanya Şubesi’nin kentte gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla planlanan etkinlikler de görüşmenin gündeminde yer aldı.

28 EKİM’DE CUMHURİYET BALOSU

Ziyarette, ADD Alanya Şubesi tarafından 28 Ekim’de düzenlenecek Cumhuriyet Balosu da konuşuldu. Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kapsamında gerçekleştirilecek organizasyon için CHP Alanya İlçe Başkanlığı tarafından başarı dilekleri iletildi.

CHP’DEN ADD’YE TEŞEKKÜR

CHP Alanya İlçe Başkanlığı tarafından ziyaretin ardından yapılan açıklamada, ADD Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Açıklamada ayrıca Cumhuriyet’in 103’üncü yılının büyük bir coşku ve gururla kutlanması temennisinde bulunularak, 28 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhuriyet Balosu için ADD Alanya Şubesi’ne başarı dilekleri iletildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi. (Mine UZUN)