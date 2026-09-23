Çorum'un Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yer alan eski bir okul binasının yıkım çalışmaları sırasında dikkat çeken bir buluntuya rastlandı. DHA'nın aktardığına göre, iş makinesiyle yürütülen hafriyat işlemi esnasında kepçe operatörü, kazılan toprakta kafatası ve çeşitli kemik parçaları olduğunu fark etti.

Operatörün durumu bildirmesi üzerine bölgedeki yıkım çalışmaları derhal durduruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemelerde, toprak altından çıkarılan kalıntıların insana ait olabileceği değerlendirildi. Kemik parçaları, detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

BÖLGE ESKİ BİR MEZARLIK MIYDI?

Mahalle sakinleri, okulun inşa edildiği söz konusu alanın geçmiş yıllarda mezarlık olarak kullanıldığını öne sürdü. Toprak altından çıkan kemiklerin kime ait olduğu ve ne kadar süredir orada bulunduğu, yapılacak adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.

İNŞAAT KAZILARINDAKİ PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR?

Şehir merkezlerindeki eski yapıların yıkımı veya temel kazıları sırasında rastlanan kemik buluntuları, standart adli tıp prosedürlerine tabi tutuluyor. Buluntuların tarihi bir mezarlığa mı yoksa yakın dönem adli bir vakaya mı ait olduğu, antropolojik analizlerle tespit ediliyor. Çorum'daki olayda da polis ekiplerinin başlattığı soruşturma, emniyetin yürüteceği bu bilimsel incelemeler ışığında yön bulacak.