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Başkanlar Kurulu, çalışma hayatındaki güncel gelişmeleri ve ekonomik sorunları değerlendirdiği toplantının ardından kapsamlı bir sonuç bildirisi yayımladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre konfederasyon, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını öngören adil bir sistemin acilen hayata geçirilmesini talep etti. Bildiride ayrıca, enflasyon karşısında eriyen ücretlerin gerçek satın alma gücüne göre yeniden belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Ücretlilerin ve emeklilerin gelir dağılımındaki adaletsizlikten giderek daha fazla etkilendiği belirtilen açıklamada, mevcut vergi sisteminin çalışanlar üzerindeki yükü artırdığına dikkat çekildi. Yılın başında alınan net ücretin, ilerleyen aylarda vergi dilimi kesintileri nedeniyle giderek düştüğü hatırlatıldı. Çalışanların herhangi bir ücret artışı almamalarına rağmen yıl sonuna doğru daha yüksek oranda vergi ödemek zorunda bırakıldığı ifade edildi.

VERGİ DİLİMLERİ ÜCRETLERİ NASIL DÜŞÜRÜYOR?

Konfederasyonun yayımladığı bildiride, 2026 yılı için belirlenen brüt asgari ücretin 2,5 katı olan aylık brüt 82 bin 575 lira üzerinden somut bir hesaplama paylaşıldı. Bu gelire sahip bir çalışanın kümülatif vergi matrahı üzerinden yılın ilk iki ayında yüzde 15 oranında vergilendirildiği aktarıldı. Aynı çalışanın mart ayında yüzde 20, haziran ayında ise yüzde 27'lik vergi dilimine girdiği ve eline geçen net tutarın aylar geçtikçe aynı oranda azaldığı açıklandı.

DİĞER ÇÖZÜM BEKLEYEN TALEPLER NELER?

Otoyol ve köprülerin özelleştirme programına alınmasına tepki gösterilen bildiride, bu durumun sadece Karayolu işçilerini değil, vatandaşın ulaşım hakkını da doğrudan tehdit ettiği bildirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki tesislerin kamu hizmeti anlayışıyla yönetilmesi gerektiği savunuldu. İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin artırılması, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin süregelen sorunlarının çözülmesi istendi.

Bildirinin son bölümünde, kamudaki taşeron istihdamı uygulamalarına tamamen son verilmesi çağrısı yinelendi. Ayrıca, çıraklık ve staj dönemlerinin emeklilik hesaplamasında sigorta başlangıcı sayılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması talep edildi. Okul çevrelerinde artan güvenlik ihtiyacına yönelik önlemlerin sıkılaştırılması gerektiği de kamuoyuyla paylaşıldı.