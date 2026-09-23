Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre, 17 Eylül'de sahte altın satışı yapanlara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'dan Bolu'ya gelerek kendi imal ettikleri sahte altınları kentteki kuyumculara satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER NELER?

Şüphelilerin kullandıkları araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda üretimde kullanılan materyaller ortaya çıkarıldı. Ekipler, 61 adet 1 gramlık sahte altın, 12 gümüş bileklik ve 18 kesilmiş bileklik kilidi ele geçirdi. Üretim sürecinde kullanıldığı belirlenen 3 kimyasal sıvı, 1 elektronik test makinesi ve altın karışımı tarifini içeren bir evrak da bulundu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin 500 TL, 200 dolar ve 3 adet cep telefonuna el konuldu.

SAHTEKARLIK YÖNTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Dolandırıcıların piyasaya sürülmesi daha kolay olan 1 gramlık altınları hedef alması ve özel kimyasal sıvılar kullanması dikkat çekiyor. Ele geçirilen elektronik test makinesi ve üretim tarifi, şüphelilerin kuyumcuların güvenlik önlemlerini aşmak için denediği yöntemleri gösteriyor. Bu tür vakalar, altın alışverişlerinde sertifikalı ürünlerin tercih edilmesinin önemini ortaya koyuyor.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI MI?

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.