Olay, Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait park halindeki motosiklet kentin işlek caddelerinden birinden çalındı. Motosikleti çalan şüpheliler, koltuk altında buldukları sahibine ait kredi kartıyla 15 bin TL tutarında harcama yaptı.

Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri fiziki ve teknik takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların 18 yaşındaki S.Y. ile 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk A.E.K. olduğunu tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonla her iki şüpheli de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden yaşı küçük olan A.E.K. Çocuk Büro Amirliğine, S.Y. ise Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan şahıslar, tutuklama talebiyle çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi