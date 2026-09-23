Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin mali suçlarla ve terörizmin finansmanıyla mücadelesi uluslararası alanda tescillendi. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yayımlanan 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'nda, ülkenin stratejik bir eksikliği bulunmadığı ve gri liste riskinin ortadan kalktığı bildirildi.

Raporda yer alan teknik uyum değerlendirmelerinde, Türkiye'nin FATF tarafından belirlenen 40 tavsiyenin 38'ine tam uyumlu olduğu aktarıldı. Etkililik ölçümlerinde ise belirlenen 11 kısa vadeli çıktının 3'ünde "önemli ölçüde etkili", 8'inde ise "ılımlı ölçüde etkili" olunduğu ifade edildi.

STRATEJİ BELGELERİYLE MÜCADELE SÜRECEK

Bakanlık açıklamasına göre, elde edilen bu sonuçlar Türkiye'nin kara para aklama ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önleme kapasitesindeki artışı yansıtıyor. Gelecek dönemde bu kapasitenin daha da artırılması amacıyla 2026-2030 ve 2025-2029 yıllarını kapsayan iki ayrı ulusal strateji belgesi çerçevesinde çalışmaların tüm ilgili kurumların katılımıyla hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

GRİ LİSTE RİSKİNİN OLMAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Bir ülkenin FATF tarafından gri listeye alınması, uluslararası fonların o ülkeye girişinde sıkı denetimler uygulanmasına ve potansiyel yabancı yatırımların yavaşlamasına neden olabiliyor. Türkiye'nin bu riskten uzak olduğunun resmi raporla tescil edilmesi, uluslararası bankacılık işlemleri ve yabancı sermaye akışı açısından ülkenin finansal sistemine duyulan güveni uluslararası standartlarda pekiştiriyor.