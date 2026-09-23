Altın piyasasında haftanın ortasında satış ağırlıklı bir seyir yaşanıyor. Küresel piyasalarda doların güç kazanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik beklentiler, ons altın üzerinde baskı oluşturdu.

Ons altın 4 bin 300 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken, iç piyasada gram altın 6 bin 800 TL sınırına kadar geriledi. Yatırımcılar Fed'den gelecek mesajların yanı sıra ABD tahvil getirileri, doların seyri ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında görülen geri çekilmenin başlıca nedenleri arasında doların güçlenmesi ve faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğine yönelik beklentiler bulunuyor.

Faizlerin yüksek kalması, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik yatırım talebini baskılayabiliyor. Doların iki ayın en güçlü seviyelerine yakın seyretmesi de küresel altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

ABD tahvil getirilerindeki hareketlilik, petrol fiyatları ve Orta Doğu başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler de altın piyasasının yönü açısından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 800 TL SINIRINDA

23 Eylül 2026 itibarıyla gram altın 6.798,61 TL alış, 6.799,52 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

Gram altının yönünde küresel piyasalardaki ons altın fiyatının yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimler de belirleyici oluyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 10.876,60 TL alış ve 11.115,65 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Yarım altında ise alış fiyatı 21.682,63 TL, satış fiyatı 22.229,22 TL olarak kaydedildi.

CUMHURİYET ALTINI 44 BİN TL'NİN ÜZERİNDE

Cumhuriyet altını 43.520,75 TL alış ve 44.342,90 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ziynet altınının alış fiyatı 43.497,67 TL, satış fiyatı ise 44.319,60 TL seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki yönünde Fed'in faiz politikasına ilişkin açıklamaları, ABD'den gelecek ekonomik veriler, dolar endeksi, tahvil getirileri ve jeopolitik gelişmeler etkili olacak.

Yüksek faiz beklentileri ve güçlü dolar kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturabilirken, jeopolitik risklerde yaşanabilecek artış ve merkez bankalarının altın talebi fiyatları destekleyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.