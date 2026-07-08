Depozito Yönetim Sistemi'nin 1 Temmuz itibarıyla devreye girmesinin ardından ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarında yaşanan ani yükselişler, Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi. Tüketicilerin tepkisine yol açan 2-3 liralık fiyat artışları sonrası, üretici ve tedarikçilere yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlatıldı.

Uygulama kapsamında, üzerinde DOA logosu bulunan ambalajları geri dönüşüm makinelerine atan vatandaşlara 1 lira iade ediliyor. Ancak sisteme geçişle eş zamanlı olarak, 0.5 litrelik pet şişe suyun fiyatı 5 liradan 7 lira 25 kuruşa, 6 liradan satılan cam şişe maden suyunun fiyatı ise 8 lira 50 kuruşa yükseldi. Bu durum, piyasada gizli zam tartışmalarını beraberinde getirdi.

BAKANLIKTAN HAKSIZ FİYAT UYARISI

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Ticaret Bakanlığı, ulusal ve yerel marketler ile sektör temsilcilerinin haksız fiyat uygulamaları konusunda uyarıldığını bildirdi. Açıklamaya göre, maliyet artışı dışında yapılan her türlü fiyat değişikliği mercek altına alındı. Bakanlık yetkilileri, maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden işletmelere gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını duyurdu.

TÜKETİCİLER NEREYE BAŞVURABİLİR?

Depozito sistemi bahane edilerek yapılan orantısız zamlara karşı vatandaşların yasal haklarını kullanması büyük önem taşıyor. Karşılaşılan fahiş fiyat artışları ve haksız ticari uygulamalar, doğrudan Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna veya ALO 175

Tüketici Danışma Hattına şikayet edilebiliyor.