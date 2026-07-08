Akdeniz'de 8 Temmuz gecesi yaşanan sismik hareketlilik, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip edildi. Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Girit Adası açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

İlk deprem 3,9 büyüklüğünde

Kandilli Rasathanesi'nin ölçümlerine göre ilk deprem saat 01.18'de Girit Adası'nın batı açıklarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,9, derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

İkinci deprem bir saat sonra geldi

İlk sarsıntının ardından saat 02.27'de bu kez Girit Adası'nın doğu açıklarında ikinci bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,6, derinliğini ise 7,7 kilometre olarak duyurdu.

AFAD'dan 3,7 büyüklüğünde deprem açıklaması

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre ise saat 02.27'de merkez üssü Akdeniz olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kurum, depremin 7,28 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın büyüklük ve derinlik ölçümlerinde kullanılan yöntemler nedeniyle küçük farklılıklar görülebiliyor.

Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

Depremlerin ardından şu ana kadar yetkili kurumlardan can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bölgedeki sismik hareketlilik, ilgili kurumlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

Akdeniz deprem açısından aktif bir bölge

Türkiye'nin güneyi ile Girit çevresini kapsayan Akdeniz havzası, Afrika levhası ile Avrasya levhasının etkileşimi nedeniyle sık sık küçük ve orta büyüklükte depremlerin yaşandığı aktif sismik bölgeler arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu tür depremlerin bölgenin doğal tektonik yapısının bir parçası olduğuna dikkat çekiyor.